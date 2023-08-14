По отношению к двум пусковым установкам было произведено математическое действие умножения на ноль.

Хотя ВС РФ на протяжении полутора лет активнейшим образом охотятся на системы ПВО Украины, в основном, конечно же, ещё советского производства как наиболее эффективные и опасные средства противодействия авиации, они у украинских войск ещё остались. Связано это как с передачей соответствующих комплексов из стран Восточной Европы, некогда входивших в Организацию Варшавского Договора (ОВД), и в которых эти системы вооружений остались без требования вернуть их законному владельцу после роспуска ОВД, так и с маскировкой ещё оставшихся батарей.

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Сегодня одной такой батареей, состоящей из командного пункта, двух пусковых установок и вспомогательного оборудования, стало меньше, и процесс был зафиксирован на видео и впоследствии выложен российским оборонным ведомством в публичную плоскость.

Отметим, что советские образцы систем ПВО у Украины практически полностью уничтожены, в результате чего страна напрямую зависит от поставок комплексов Patriot, IRIS-T, NASAMS, Avenger, HAWK и других образцов западного производства. Впрочем, и с ними не всё так радужно: системы также выбиваются российскими средствами поражения, а зенитных ракет, чтобы отражать массированные удары, всегда не хватает, на что представители ВСУ не стесняются постоянно жаловаться. Впрочем, жаловаться на «недостаточную помощь» со стороны Запада, которая уже обеспечила затягивание этого конфликта минимум на 14—15 месяцев, и неизвестно, как сильно ещё затянет, украинским властям должно быть стыдно.