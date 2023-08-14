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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
По отношению к двум пусковым установкам было произведено математическое действие умножения на ноль.

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Хотя ВС РФ на протяжении полутора лет активнейшим образом охотятся на системы ПВО Украины, в основном, конечно же, ещё советского производства как наиболее эффективные и опасные средства противодействия авиации, они у украинских войск ещё остались. Связано это как с передачей соответствующих комплексов из стран Восточной Европы, некогда входивших в Организацию Варшавского Договора (ОВД), и в которых эти системы вооружений остались без требования вернуть их законному владельцу после роспуска ОВД, так и с маскировкой ещё оставшихся батарей.

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Сегодня одной такой батареей, состоящей из командного пункта, двух пусковых установок и вспомогательного оборудования, стало меньше, и процесс был зафиксирован на видео и впоследствии выложен российским оборонным ведомством в публичную плоскость.

Отметим, что советские образцы систем ПВО у Украины практически полностью уничтожены, в результате чего страна напрямую зависит от поставок комплексов Patriot, IRIS-T, NASAMS, Avenger, HAWK и других образцов западного производства. Впрочем, и с ними не всё так радужно: системы также выбиваются российскими средствами поражения, а зенитных ракет, чтобы отражать массированные удары, всегда не хватает, на что представители ВСУ не стесняются постоянно жаловаться. Впрочем, жаловаться на «недостаточную помощь» со стороны Запада, которая уже обеспечила затягивание этого конфликта минимум на 14—15 месяцев, и неизвестно, как сильно ещё затянет, украинским властям должно быть стыдно.

#россия #украина #боевые действия #с-300
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александр плешков
20:39
Патологический лжец, а где я утверждал, что я его купил?
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FelsheR-BAN100911
20:39
У него кроме кучи левых аккаунтов ставить себе плюсы ничего нет)
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Truth Seeker
20:38
Прям точно не фашизм
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
александр плешков
20:38
А самому не судьба посмотреть тесты данного процессора в интернете? Твоими сьездами с темы полностью удовлетворён!
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
la4mer2018
20:38
Шурочка, так что там с собраным Вами веселым комплектом в Лиан Ли? Ждём-ссс )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Китя.
20:38
Что так грубо. ответьте на вопрос.
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
александр плешков
20:36
Так чо ты вдруг поехал с темы, о цене этого комплекта после того, как бакс подскочил?
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Китя.
20:36
Да китайская а вы 32р можете что то мощнее предложить ?
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Руслан
20:36
12400 лучше 5600 в пределах погрешности. Автор утверждает , что однозначно лучше. Полно тестов на ютубе .
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