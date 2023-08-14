Сброс осуществлялся с фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34

В этом году ВКС России стали активным образом применять в рамках специальной военной операции на Украине так называемые планирующие бомбы. Представляют они собой стандартные авиационные бомбы, модифицированные с помощью унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК), позволяющего им преодолевать значительно большее расстояние, чем свободно падающим авиамбомбам, дальность которых ограничена лишь инерцией, сообщённой им бомбардировщиком.

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И вот, в Сети появились кадры, на которых экипаж фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 осуществляет сброс модифицированных с помощью УМПК авиабомб ФАБ-500, после чего показывает непосредственно момент раскрытия их «крыльев».

Согласно имеющейся информации, кадры сняты на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения, а сами бомбы предназначаются для ударов по позициям ВСУ в селе Новоданиловка.