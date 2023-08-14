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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Названа цель ночного ракетного удара ВС РФ по объектам в Одессе
Кто-то в очередной раз доигрался и получил по зубам.

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Сегодня ночью по объектам в Одессе наносился сокрушительный ракетный и беспилотный удар со стороны ВС РФ. Последствия этого удара — пожары и уничтоженная инфраструктура — уже разлетелись по Сети, ну а в командовании Воздушных сил ВСУ в очередной раз сделали вид, что сбили если не все, то большую часть атаковавших Одессу ракет и беспилотников. Оставим эти сказки на совести командования Воздушных сил ВСУ, тем более что сегодня появилась официальная сводка Минобороны России, пролившая свет на то, с какой целью наносился ночной удар.

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Согласно официальной информации, удар наносился по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые применяются официальным Киевом для осуществления атак по кораблям российского флота и гражданским судам.

Отметим, что это далеко не первый удар с вышеуказанной целью. По всей видимости, на Украине не могут отказаться от идеи использования безэкипажных катеров даже после того, как по портовым городам страны с 17 июля в течение двух недель наносились сокрушительные удары с использованием разных средств поражения, фактически лишившие Украину одного из последних источников дохода.

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