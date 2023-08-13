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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США признали высокую эффективность дронов-камикадзе «Ланцет»
Перед «Ланцетом» нет непреодолимых препятствий.

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На счету дронов-камикадзе «Ланцет» уже свыше пятисот только задокументированных и выложенных в Сеть фактов поражения военной техники противника. Сколько на самом деле «операций» было проведено с использованием этих «хирургических инструментов», известно только Минобороны, а оно пока делиться данной информацией не торопится. Но и даже имеющихся в открытом доступе видеофактов достаточно для того, чтобы сделать определённые выводы касательно «Ланцетов» и их роли в ходе специальной военной операции.

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Так, экс-разведчик Корпуса морской пехоты США и Инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в интервью немецкому блогу Gegenpol заявил о том, как сильно беспилотные летательные аппараты сформировали текущий конфликт на Украине. В частности, Риттер затронул тему дронов-камикадзе «Ланцет», которые, по его мнению, не только уничтожают украинскую технику, но и являются формой контрбатарейной борьбы со стороны России: значительная часть артиллерийских систем ВСУ уничтожаются или повреждаются именно «Ланцетами».

Как отметил Риттер, Россия наращивает производство «Ланцетов» и вводит в эксплуатацию их новые варианты. При этом аналитик предостерёг общественность от иллюзий касательно «Ланцетов»: это не идеальное оружие и не «чудо-оружие», поскольку в открытом доступе мы видим только удачные попадания. Но есть также и неудачные попадания, которые, естественно, в тематические «паблики» в социальных сетях не попадают. В любом случае, масштаб применения «Ланцетов» с российской стороны позволяет говорить о данных дронах-камикадзе как об исключительно эффективных средствах поражения, особенно если учитывать их стоимость относительно стоимости поражаемых ими целей.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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