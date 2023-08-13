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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В британской прессе предостерегли Украину от продолжения попыток атаковать объекты в Чёрном море
Последствия от продолжения могут быть катастрофическими.

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Последнее время Киев активизировал попытки нанесения ударов как по Крыму и, в частности, по Крымскому мосту, так и по общепризнанной территории России. Обозреватель британского издания The Independent Мари Дежевски считает, что продолжение со стороны Украины попыток атаковать объекты [российские] в Чёрном море сулит большие риски, и предостерегает официальный Киев от подобных действий.

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По мнению Дежевски, Россия может эскалировать конфликт и принять ещё более решительные ответные меры, целями которых станут Киев и западные регионы Украины. Кроме того, необдуманные действия киевского руководства могут привести к тому, что конфликт распространится на другие зоны Чёрного моря, и в этом случае эскалация может стать неуправляемой.

В МИД России заявили, что без ответа попытки ударов по Крымскому мосту не останутся. На Украине, в свою очередь, опасаются возобновления российских ракетных ударов по энергосистеме, которая после предыдущих ударов никак не восстанавливалась и сейчас держится только благодаря тому, что в стране не осталось энергоёмкой промышленности, а треть населения покинула Украину под видом беженцев. Примерно половина всей электрогенерации, по подсчётам украинских энергетиков, была так или иначе выведена из строя, и можно представить себе, что будет означать гипотетическое возобновление ударов по её остаткам.

Впрочем, если бы украинское руководство и впрямь боялось ударов по энергосистеме, то, наверное, не провоцировало бы Россию на них. Более того, если хочешь избежать уничтожения государства, то, наверное, имеет смысл сесть за стол переговоров, пока ещё в принципе есть, о чём переговариваться.

#россия #украина #боевые действия
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