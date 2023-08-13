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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинская пресса пишет, что Запад желает видеть женщину на посту министра обороны Украины
Потому что будет более сговорчивой, или зачем тогда?

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На фоне погрязшего в скандалах украинского Минобороны в Сети вновь начали разгоняться слухи о якобы готовящейся отставке действующего главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова. Всё бы ничего, но, как сообщает частично «оппозиционное» украинское издание «Страна.ua», коллективный Запад, к мнению которого Киев обязан прислушиваться, желает видеть на посту главы Министерства обороны женщину.

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В издании полагают, что возможными кандидатами могут быть вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк и волонтёр Мария Берлинская. Что до Резникова, то его, по имеющимся данным, могут отправить работать послом в Вашингтон или Лондон.

Зачем Западу необходима именно дама как глава оборонного ведомства, неясно. Возможно, исключительно по той же причине, по которой недавно официальным представителем ВСУ стал(-а) трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Впрочем, допускается и тот вариант, что женщина будет менее оторванной от реальности и более сговорчивой. А уж зачем эта сговорчивость нужна будет Западу, тут можно только гадать. Впрочем, учитывая, что в западной прессе уже началась активнейшая подготовка общественного мнения к неизбежному исходу этого конфликта, спектр догадок сужается.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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