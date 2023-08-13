Выводы гениальны. Чувствуется уровень!

В западной прессе продолжают, уже ничего не скрывая, «сливать» украинский «кейс». Население коллективного Запада от этой темы, как и от противостояния его политического руководства с Россией, откровенно устало, поэтому идёт планомерная подготовка общественного мнения к неизбежному исходу текущего вооружённого конфликта. Идеальным поводом стало «контрнаступление» ВСУ, которого, если взглянуть на карту боевых действий, вроде как даже и не было: изменений не произошло, а весь мир облетели кадры с уничтоженной техникой американского, немецкого, французского и даже польского производства.

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Сейчас на Западе и на Украине идёт так называемая игра в обвинения: стороны винят друг друга в провале «контрнаступа», заявляя о неспособности перенять натовский опыт с одной стороны, и о тотальной нехватке поставляемых вооружений с другой.

Немецкое издание Bild решило побыть реалистами и заявило о том, что неудачи в рамках «контрнаступа» кроются в «тактических просчётах в планировании» со стороны командования ВСУ. Согласно имеющейся у журналистов информации, подразделения ВСУ порой так сильно дробятся, что между ними теряется связь и становится невозможным грамотное управление соединениями. Кроме того, Bild пишет об отсутствии у ВСУ навыков маневрирования, а также невозможности достичь «огневого превосходства» из-за «нерешительных» западных поставок вооружений.