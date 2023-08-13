И это, на минуточку, день ещё не закончился.

На Украине практически полностью произошла замена реальных боевых действий на сражения в информационном поле. Поскольку на реальной линии боевого соприкосновения никаких, даже фантомных успехов уже на протяжении без малого двух с половиной месяцев нет и не предвидится, необходимо создавать виртуальные «победы». Для этого уже каждый день Украина осуществляет попытки ударов, которые Министерство обороны РФ называет террористическими.

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Вчера была осуществлена очередная попытка повреждения Крымского моста параллельно с налётами беспилотников на общепризнанную территорию России, сегодня эти попытки налёта дронов были продолжены. Только за неполный сегодняшний день — по состоянию на момент публикации данной заметки — в официальном Telegram-канале МО РФ было опубликовано четыре сводки об уничтожении беспилотников, намеревавшихся осуществить террористические атаки в Белгородской (3 случая) и Курской областях (1 случай).

Во всех случаях беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны и не достигли своих целей.

К сожалению, украинское военно-политическое руководство не боится даже помыслить об осуществлении таких ударов. И с этим обстоятельством обязательно необходимо что-то делать. Некоторые эксперты полагают, что причина, по которой МО РФ зачастило с отчётами об атаках, которые оно поголовно называет террористическими, заключается в готовящемся изменении статуса специальной военной операции на контртеррористическую операцию; со всеми вытекающими из этого последствиями. Впрочем, пока что это лишь домыслы, за которыми может не стоять ничего кроме желания «экспертов» выдать желаемое за действительное.