Благословение выветрилось. Надо было больше очков навыков вкладывать в «Магию суверенитета».

Чем активнее в Германии, как в основном в промышленной экономике, происходит напрямую связанная с разрывом всех отношений с Россией деиндустриализация, тем громче в Берлине начинают звучать голоса разума, и тем больше в стране появляется желающих их не просто слышать, но и слушать. Так, сегодня лидер немецкой парламентской партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которую можно пока с натяжкой, но всё же считать оппозиционной, Антон Барон заявил, что природный газ из России был для немецкой экономики «благословением».

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По мнению политика, упор на «зелёную» энергетику приведёт ФРГ в ещё более зависимое положение, только теперь не от российского поставщика газа, а от компаний-производителей «зелёного» энергетического оборудования.

Также Барон раскритиковал закрытие в Германии последних атомных электростанций, справедливо считая, что они бы сослужили хорошую службу в переходный период.

Впрочем, как мы с вами прекрасно понимаем, Германия не обладает такой роскошью, как возможность принимать суверенные решения в своих интересах. Поэтому последнее, что волнует нынешних «зелёных» политиков в ФРГ, это какая-то там немецкая «мечта». Важно помнить, что даже если завтра чудесным образом ЕС прекратит своё существование, а Германия после всего, что она натворила за последние полтора года, сумеет колоссальными усилиями наладить отношения с Россией, то газа стране всё равно будет не видать как своих ушей на протяжении нескольких лет: газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» повреждены в результате диверсии со стороны государства, которое все знают, но боятся назвать, и их восстановление займёт неприемлемое для немецкой экономики количество времени. Так что рецессия и деиндустриализация неизбежны, и кроме как сочувствия к простым тянущим на своих горбах весь Евросоюз немцам, которые останутся без работы, это всё ничего не вызывает.