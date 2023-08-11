Если Запад не «отвянет», то, к сожалению, да, будет продолжаться.

Несмотря на то, что в западной прессе уже идёт откровенный «слив» Украины, непосредственно в Белом доме за настроениями населения как на Западе, так и непосредственно в очаге конфликта не следят и продолжают настаивать на своём. В частности, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация допускает продолжение боевых действий на Украине и в следующем году.

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Соответствующий комментарий Кирби сделал, объясняя причины, по которым вчера президент США Джо Байден обратился к Конгрессу за дополнительными 13 миллиардами долларов для «помощи» Киеву.

Важно помнить и никогда не забывать, что единственная причина, по которой этот конфликт до сих пор продолжается — это безмерная поддержка Украины со стороны коллективного Запада, и по большей части Соединённых Штатов. Только по этой причине на Украине, которая сейчас находится на системе искусственного жизнеобеспечения, до сих пор не случился экономический коллапс и не произошёл тотальный обвал линии боевого соприкосновения. Соответственно, если дрова со стороны США в топку этого конфликта будут продолжать подбрасываться, то, безусловно, он затянется и на следующий год. А там уже многое будет зависеть от итогов выборов в самом Граде на холме.