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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британские эксперты признали, что дроны «Герань-2» делаются в России из российских комплектующих
Собственно, Иран, который якобы передал России тысячи своих дронов Shahed-136, уже устал говорить то же самое.

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На протяжении многих месяцев в западных и, как следствие, в украинских СМИ разгоняется информация о том, что применяемые Россией в ходе специальной военной операции дроны «Герань-2» по сути являются перемаркировкой иранских дронов Shahed-136. Дескать, слишком уж у них подозрительное визуальное сходство. Тот факт, что у дронов, как и у самолётов, в принципе подозрительное визуальное сходство независимо от того, где и кем они используются, потому что конкретные формы обусловлены аэродинамикой и задачами, которые ставятся перед конкретным беспилотным летательным аппаратом, представителей СМИ, естественно, совершенно не волнует. Как не волнует их и тот факт, что Иран неоднократно опровергал передачу России своих военных технологий и, в частности, беспилотников.

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Что ж, теперь в данном вопросе должна быть поставлена жирная точка: как выяснили британские специалисты из организации Conflict Armament Research, занимающейся как раз исследованием применяемых в зонах конфликтов вооружений, дроны «Герань-2» делаются из комплектующих российского производства, а также имеют конструктивные отличия от «Шахидов».

Так, специалисты исследовали обломки сбитых дронов «Герань-2», в которых были найдены российские помехоустойчивые приёмники «Комета», а также были обнаружены изменения в конструкции и расположение приёмных антенн. Последние в российском дроне спрятаны внутри корпуса, тогда как у иранского «прототипа» вынесены наружу.

Conflict Armament Research пришла к единственному закономерному выводу: Россия адаптировала дроны и наладила их производство на собственных заводах, так что при необходимости их выпуск может быть масштабирован в целях продолжения действий в рамках специальной военной операции.

#россия #украина #боевые действия #беспилотники #промышленность #"герань-2"
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