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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины Кулеба назвал основную причину медленного наступления ВСУ
Её и до Кулебы уже называли десятки раз. Но как же не вставить свои пять копеек?

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Наступление ВСУ, которое в результате политизации текущего конфликта ошибочно называют «контрнаступлением», увязло. Это уже отмечают все без исключения западные СМИ, включая проправительственные, что наводит на мысль о том, что указка по изъятию украинского «кейса» из инфополя была им спущена сверху. Неоднократно тот факт, что наступление застряло, подтверждали и в самом Киеве, и вот, очередь дошла до главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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В интервью испанской газете El Mundo Кулеба заявил, что ключевой причиной, по которой «контрнаступление» замедлилось, являются мощные российские оборонительные линии, построенные за последние 9—10 месяцев. Как отметил Кулеба, украинским войскам «нелегко» продвигаться вперёд.

Хотя Кулеба в целом прав, но, опять же, он приукрашивает реальное положение дел. А заключается оно в том, что до российских оборонительных линий ВСУ так и не добрались, а застряли за десятки километров до них, увязнув в минных полях и теряя технику в промышленных масштабах под ударами авиации и дронов. И что с этим делать, кроме как наконец-то осознать реальность и пойти на переговоры на российских условиях, никаких рабочих идей ни в Киеве, ни в Вашингтоне/Лондоне/Брюсселе пока не прослеживается.

#россия #украина #боевые действия
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