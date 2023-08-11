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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Автоматическая станция «Луна-25» выведена в космос и направляется к естественному спутнику Земли
Это первая лунная миссия в современной России.

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Буквально несколько минут назад в истории российской космонавтики состоялось знаменательное событие: впервые с тех пор, как Россия перестала быть Советским Союзом, была запущена отечественная миссия к Луне.

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В 2 часа 10 минут по московскому времени с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Через десять минут полёта разгонный блок отделился от ракеты-носителя и приступил к выведению автоматической станции на необходимую для достижения Луны траекторию перелёта.

По ориентировочным расчётам, на достижение спутника Земли аппарату «Луна-25» потребуется порядка десяти дней: примерно 21 августа аппарат прилунится в районе Южного полюса единственного естественного спутника нашего голубого шарика.

Автоматическая станция будет исследовать Южный полюс Луны, а одной из основных задач станет поиск воды в её недрах.

#россия #космос #наука
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