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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Байден в ближайшие часы запросит у Конгресса свыше $13 млрд на поддержку Украины
Поддержать США президент США тринадцатью миллиардами долларов, видимо, не считает необходимым.

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Хотя в западных СМИ в целом и в американских в частности начался уже целый вал материалов, расписывающих для Украины мрачные перспективы и явно служащих подготовкой общественного мнения к неизбежному исходу этого конфликта, желание президента США Джо Байдена продолжать оказывать Киеву всевозможную помощь никуда не уходит. Так, сегодня издание Associated Press (AP) со ссылкой на информированные источники сообщило, что Байден запросит у Конгресса США свыше $13 миллиардов на поддержку Украины.

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Вместе с тем источник AP сообщает, что действующая американская администрация также запросит у Конгресса $12 миллиардов на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США.

В общем, вы поняли: на очередную помощь Украине Байден собирается истребовать с Конгресса больше средств, чем на решение проблем внутри Соединённых Штатов. Вообще, для Байдена украинский вопрос явно относится к категории личных, поэтому просто так от него отступаться текущий хозяин Белого дома не станет.

#россия #украина #сша #политика
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