Сейчас любой, у кого осталась хоть капля критического мышления, должен в этом сомневаться.

Когда коллективный Запад, осознав, что санкционная война против России потерпела фиаско, нашпиговывал Украину оружием, то все западные функционеры как один твердили: исход этого конфликта должен решиться на поле боя. Он на поле боя уже практически решился, и то, что всё опять пошло не по западному плану, начинает ввергать в пока что контролируемую, но всё же панику, не только представителей СМИ, но уже и глав отдельных государств. Так, один из лучших «друзей» (которых за шкирку и в музей) Украины — президент Польши Анджей Дуда — откровенно усомнился в возможности Киева сместить чашу весов текущего конфликта в свою пользу.

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По мнению Дуды, Украине не хватает для этого оружия, и это очевидно по той причине, что ВСУ сейчас не способны провести «уверенное контрнаступление» против российской армии. Если коротко, то, считает польский президент, Киеву нужно больше поддержки.

Трудно сказать, сколько ещё «помощи» может Запад оказать Украине: запасы артиллерийских снарядов подошли к концу, и чтобы наладить их адекватное производство, Соединённым Штатам потребуется время до 2028 года включительно. В самих западных странах всё сильнее ощущаются последствия необдуманной санкционной войны против России, а население со всё меньшим энтузиазмом готово срывать с себя последние штаны ради помощи Киеву, проблемы которого, вообще-то, не являются проблемами коллективного Запада.