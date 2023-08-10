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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Германия может скоро сообщить о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus
Отсутствие государственного суверенитета — это всегда проблема.

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В рамках текущего конфликта между Россией и коллективным Западом, поддерживающим Украину, Германия занимает крайне вялую и в высшей степени унизительную позицию: сначала вроде бы сопротивляется попыткам вынудить её передавать Киеву системы вооружений своего производства, но потом вследствие полного отсутствия государственного суверенитета «ломается» под давлением из-за океана и в итоге делает так, как велят в Вашингтоне, вопреки здравому смыслу, выражающемуся в необходимости продолжать сотрудничать с РФ. Так было с ЗРК IRIS-T, танками Leopard 2, и так, по всей видимости, будет и с крылатыми ракетами большой дальности Taurus.

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Сегодня о том, что Германия всё же объявит о передаче Киеву данных ракет, сообщило немецкое издание T-Online со ссылкой на информированные источники в федеральном правительстве. Согласно имеющимся сведениям, сейчас офис канцлера Германии прорабатывает с Соединёнными Штатами вопрос передачи Украине ракет Taurus.

Дальность действия ракет Taurus составляет 500 километров, а это значит, что в прицеле Киева окажется глубокий российский тыл. На данном этапе неизвестно, сколько ракет Германия намерена передать Украине, а также сколько носителей готовы к их применению Впрочем, учитывая, что Киев сумел модифицировать самолёты Су-24 для использования ракет Storm Shadow/SCALP, можно не сомневаться в том, что и Taurus на них можно будет при желании подвесить.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #германия #taurus
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