Пахнет диктатурой и попранием гражданских прав? Нет, вам просто показалось.

На то, что выборов в следующем году на Украине не будет, с ехидной улыбкой на лице около месяца назад говорил ещё действующий президент страны Владимир Зеленский в рамках беседы с одним из западных СМИ. На тот момент Зеленский ссылался на тот факт, что страна находится в военном положении, и проведение выборов в таких условиях недопустимо. Так что выборы будут только после снятия военного положения, коим, по мнению украинского руководства, должна стать победа в текущем конфликте. В реальности, конечно, будет затяжной конфликт с давным-давно очевидным исходом, а это значит, что военное положение останется, и выборы проводиться не будут.

реклама

На днях спикер Верховной рады Руслан Стефанчук напомнил, что на самом деле военное положение по Конституции страны не является препятствием для проведения выборов. Парировать этот комментарий решил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, придумавший идеальную «отмазку» в пользу отказа от проведения выборов.

По мнению Данилова, в условиях военного положения проводить выборы было бы, видите ли, «несправедливо», поскольку значительная часть граждан не сможет принять в них участие. В частности, речь идёт о беженцах, которые не смогут реализовать своё право голоса, а также о военнослужащих, которым сейчас, мягко говоря, не до выборов.

Бытует вполне справедливое мнение о том, что украинские власти саботируют выборы, поскольку понимают, что в случае реального демократического волеизъявления народа переизбраны они не будут. А гипотетическая новая власть, глядишь, ещё и на переговоры с Россией пойдёт, лишь бы сохранить хоть часть государства и прекратить ненужное кровопролитие.