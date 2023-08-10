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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СНБО Украины назвал «несправедливыми» выборы в условиях военного времени
Пахнет диктатурой и попранием гражданских прав? Нет, вам просто показалось.

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На то, что выборов в следующем году на Украине не будет, с ехидной улыбкой на лице около месяца назад говорил ещё действующий президент страны Владимир Зеленский в рамках беседы с одним из западных СМИ. На тот момент Зеленский ссылался на тот факт, что страна находится в военном положении, и проведение выборов в таких условиях недопустимо. Так что выборы будут только после снятия военного положения, коим, по мнению украинского руководства, должна стать победа в текущем конфликте. В реальности, конечно, будет затяжной конфликт с давным-давно очевидным исходом, а это значит, что военное положение останется, и выборы проводиться не будут.

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На днях спикер Верховной рады Руслан Стефанчук напомнил, что на самом деле военное положение по Конституции страны не является препятствием для проведения выборов. Парировать этот комментарий решил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, придумавший идеальную «отмазку» в пользу отказа от проведения выборов.

По мнению Данилова, в условиях военного положения проводить выборы было бы, видите ли, «несправедливо», поскольку значительная часть граждан не сможет принять в них участие. В частности, речь идёт о беженцах, которые не смогут реализовать своё право голоса, а также о военнослужащих, которым сейчас, мягко говоря, не до выборов.

Бытует вполне справедливое мнение о том, что украинские власти саботируют выборы, поскольку понимают, что в случае реального демократического волеизъявления народа переизбраны они не будут. А гипотетическая новая власть, глядишь, ещё и на переговоры с Россией пойдёт, лишь бы сохранить хоть часть государства и прекратить ненужное кровопролитие.

#украина #политика #боевые действия
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Mr. Night
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Глава СНБО Украины назвал «несправедливыми» выборы в условиях военного времени
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