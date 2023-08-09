Поставки техники только с февраля прошлого года поражают воображение.

Ни для кого сейчас не должно быть секретом, что вся возможность Украины сопротивляться российской специальной военной операции держится на готовности коллективного Запада вливать в страну немыслимые по своим масштабам финансовые средства и передавать ей запредельное количество военной техники и боеприпасов. О том, что поддержка Украины со стороны Запада достигла беспрецедентного уровня, заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в рамках вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны РФ.

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По статистике российского оборонного ведомства, только с февраля 2022 года Украина получила от Запада несколько сотен единиц танков, свыше 4 000 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, более 1 100 артиллерийских орудий, десятки современных реактивных систем залпового огня и десятки систем ПВО западного производства. И это не считая переданных из стран Восточной Европы самолётов и вертолётов советского образца, которыми в значительной степени были восполнены потери в авиации ВСУ в первые месяцы спецоперации, а также тысяч беспилотных аппаратов.

В денежном выражении совокупная помощь Украине со стороны НАТО, ЕС и аффилированных с ними государств перевалила за $160 миллиардов. Минобороны России обвинило США в «неуклонном повышении ставок», требуя от своих союзников передачи Киеву более мощного и дальнобойного оружия.