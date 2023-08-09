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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский генерал Марк Милли считает, что пока преждевременно подводить итоги «контрнаступления» ВСУ
«Контрнаступ», дескать, ещё не закончился.

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Когда уже даже американский генерал Марк Милли, находящийся в должности, ни много ни мало, председателя Комитета начальников штабов ВС США (аналог российского начальника Генерального штаба), заявляет о том, что пока рано говорить об итогах «контрнаступления» ВСУ, то можно с уверенностью говорить, что операция полностью провалилась. Комментарием именно о том, что пока слишком преждевременно подводить итоги, и что «контрнаступление» ещё продолжается, сегодня и поделился Милли.

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По словам генерала, процесс идёт тяжело, поскольку сопряжён с необходимостью осуществлять общевойсковые действия высокой интенсивности и продвигаться через «очень плотные минные поля».

Сегодня с момента начала украинского «контрнаступления» прошло уже два месяца и пять дней. За это время ВСУ удалось отгрызть небольшой участок территории на так называемом Времевском выступе и «поджать» ВС РФ на южных границах Бахмута. В целом же реального продвижения ни на одном из направлении линии боевого соприкосновения не достигнуто, из-за чего в Киеве и на Западе стали вбрасывать в инфополе новую сказку: теперь это не молниеносное наступление, а долгая битва на истощение российской армии. Ну, вы поняли: какое-то волшебное истощение армии, находящейся в глухой обороне с тотальным превосходством в артиллерии, авиации, бронетехнике и в целом средствах поражения.

#россия #украина #сша #боевые действия
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