Дескать, ЕС — не военная организация, поэтому с гарантиями это не к нему. Удобно.

Последнее время Украина стремится получить «гарантии безопасности» от как можно большего количества государств. Заключать их, даже если такой расклад и в самом деле начнёт реализовываться, впрочем, придётся с государствами по отдельности: обязать условно весь Европейский Союз подписаться под какими бы то ни было гарантиями безопасности не удастся, о чём сегодня заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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По словам господина Стано, Евросоюз не является военной организацией, поэтому вопрос о гарантиях безопасности необходимо переадресовать либо НАТО, либо конкретным странам-членам ЕС. При этом Стано добавил, что ЕС поддерживает Украину как в экономической, так и в военной сфере, предоставляя финансирование военных закупок и предоставляя гуманитарную помощь.