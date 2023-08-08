Российская оборона фактически непробиваема.

На протяжении практически всего конфликта на Украине западные СМИ, словно попугаи, повторяли совершенно безумные заявления о «слабости» российских войск, их «неспособности» проводить масштабные операции, якобы расчёте российской власти на быстрый коллапс ВСУ и так далее.

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Подобные заявления, естественно, делаются в пропагандистских целях, поскольку переворачивают всю суть этого конфликта с ног на голову и демонстрируют полное непонимание российских целей на Украине. За невероятные успехи ВСУ были выданы добровольный отход ВС РФ из-под Киева в рамках заключённого в Стамбуле договора, отвод войск из Харьковской области в целях недопущения окружения группировки, а также отвод войск из Херсона на фоне опасений о возможном разрушении ВСУ плотины Каховской ГЭС (впоследствии, как вы знаете, выяснилось, что опасения были правильными). В результате у коллективного Запада и ВСУ возникла иллюзия непобедимости, на фоне которой ещё с зимы прошлого года началась подготовка грандиозного «контрнаступления», призванного отбросить российские войска к границам Украины 1991 года.

Но не вышло: наступление идёт уже третий месяц, не имеет результатов ни на одном из участков, и представители западных стран потихоньку начинают прозревать. В частности, сегодня на CNN появилась любопытная статья, в которой упоминается, что западные официальные лица выступают со всё более «трезвыми» оценками касательно возможностей Украины вернуть под свой контроль значительные территории. Об этом в комментарии CNN заявили четыре анонимных высокопоставленных американских и европейских политика.

По словам давших комментарий CNN официальных лиц, украинским войскам ещё предстоит оценить возможности по достижению прогресса, который бы изменил баланс в этом конфликте, но, по мнению этих официальных лиц, подобный расклад «крайне, очень маловероятен».

Как следует из статьи, в ходе наступательных действий на юге Украины ВСУ понесли «ошеломляющие потери», ставшие результатом попыток прорваться через российские укрепления. Успеха при этом ВСУ не добились, остановившись на первой линии обороны (прим. ред.: на самом деле ВСУ не добрались даже до первой линии, а застряли в так называемой серой зоне).

На Западе опасаются, что череда провалов приведёт к «игре обвинениями» со стороны Украины в адрес США и НАТО. К слову, эта «игра обвинениями» уже началась: Украина обвиняет Запад в недостаточной поддержке, Запад обвиняет Украину в неспособности перенять тактику НАТО. Реальность же, конечно, кроется совсем в другой плоскости: просто Украина и её западные покровители поверили в свою собственную ложь касательно ВС РФ, и теперь делают крайне удивлённые лица. Нужно меньше военной пропаганды и больше желания идти на переговоры, пока ещё вообще есть, о чём переговариваться.