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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ка-52 уничтожил сразу несколько единиц бронетехники ВСУ с помощью ПТРК «Вихрь-М» — видео
Основное вооружение Ка-52 в рамках СВО.

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Без кадров работы вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и дронов-камикадзе «Ланцет» не обходится ни один день специальной военной операции, и во многом эти кадры стали уже восприниматься как рутинные. Понимая, видимо, что пачками видеороликов, на которых происходит, в общем-то, одно и то же, уже никого не удивить, в Минобороны решили публиковать ролики более кинематографичного характера, в которых демонстрируется весь процесс: от взлёта вертолёта, поиска и поражения целей, и возвращения на базу.

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В нижеуказанном видеоролике Ка-52 работал по целям на Краснолиманском направлении, в результате чего только один экипаж поразил несколько единиц бронетехники ВСУ, используя для этого ракеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Вихрь-М».

Работа вертолётов Ка-52 на линии боевого соприкосновения стала в последние месяцы гораздо более активной. Связано это, понятное дело, с методичным уничтожением средств противовоздушной обороны Украины, на данном этапе уже практически полностью зависящих от поставок с Запада.

#россия #украина #боевые действия #ка-52 #ка-52 "аллигатор"
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