Потому что ну невозможно игнорировать реальность, как сильно ни старайся.

Если придумывать символ всей специальной военной операции, то за его основу имеет смысл взять X-образные очертания дрона-камикадзе «Ланцет». За последние несколько месяцев активность применения этих ударных беспилотников возросла настолько, что количество ежедневно уничтожаемой с их помощью переданной ВСУ с Запада техники уже превышает все лимиты, которые целесообразно публиковать в редакционной новостной ленте нашего сайта. Скрывать эффективность данных дронов невозможно даже в западной прессе, поэтому потихоньку начинают появляться материалы, в которых «Ланцет» описывается как одна из главных угроз для ВСУ.

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В частности, британское издание The Telegraph опубликовало посвящённую российским дронам-камикадзе статью. В ней журналисты, к нашему большому удивлению, не только указали факты удачной работы «Ланцетов» по технике ВСУ, но и добавили несколько комментариев украинских военнослужащих, открыто называющих российские барражирующие боеприпасы хорошим оружием, доставляющим ВСУ массу проблем.

Согласно комментарию советника министра обороны Украины Юрия Сака, который он дал The Telegraph, производство «Ланцетов» в России наращивается, и это вызывает на Украине озабоченность, поскольку «всё, что способно повредить нашу технику или угрожает нашим войскам вызывает у нас озабоченность».

Дальше в статье упоминается тот факт, что «Ланцеты» летят на низкой высоте и с относительно низкой скоростью, что затрудняет их выявление системами обнаружения, из-за чего в большинстве случаев удары «Ланцетами» застают украинских военных врасплох. Также отмечается и стоимость этого барражирующего боеприпаса, которая в десятки, сотни, а порой и в тысячи раз ниже стоимости оборудования и техники, которые он уничтожает.