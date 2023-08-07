Теряя по 20 танков за сутки активного наступления, передача «первой партии» из общего количества в 31 единицы погоды не сделает.

Запасы советской военной техники, оставшейся в странах Восточной Европы со времён Организации Варшавского Договора, давно иссякли, и судьба, эту технику постигшая, очевидна. К единственно верному выводу — необходимости заканчивать конфликт и принимать российские условия — на Западе прийти пока морально и политически не готовы, поэтому продолжают снабжать Украину всем, чем могут.

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США, например, в начале этого года пообещали Киеву 31 танк M1 Abrams, передать которые собирались когда-нибудь в перспективе. Что ж, сегодня издание CNN со ссылкой на руководителя отдела закупок армии США Дага Буша сообщило, что первая партия «Абрамсов» уже официально одобрена к поставке на Украину.

Как отметил Буш, танки готовы, теперь им осталось только добраться до Европы, а затем и до Украины — вместе со всеми причитающимися поставками в виде боеприпасов, запчастей, оборудование для заправки и ремонта.

Необходимо помнить, что 31 танк M1 Abrams погоды для Украины на поле боя не изменит, поскольку, по статистике Минобороны России, в активные дни наступления ВСУ теряют по 20 с лишним танков. Вот и получается, что «Абрамсов» США передают Киеву на полтора дня активных наступательных действий.