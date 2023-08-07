Дескать, только всем народом Украина пройдёт испытание.

На сегодняшний день Украинское руководство воспринимает текущий конфликт с Россией как полноценную войну. И несмотря на то, что боевые действия идут именно на Украине, и на её территории нет ни одного безопасного клочка земли, куда при необходимости не долетели бы российские ракеты, большая часть населения живёт, как ни в чём не бывало. Понимая, что такой индифферентный подход при случае обернётся против него, Зеленский вчера записал видеоролик, в котором призвал своих соотечественников «вернуться в реальность».

реклама

По словам Зеленского, «если кто-то уже думает, что война «где-то там», и что кто-то другой должен одержать в ней победу, то им необходимо вернуться в реальность». Как отметил глава украинского государства, «только как нация мы сможем преодолеть это испытание».

Пока что эксперты, в основном восседающие на домашних диванах, ломают голову над тем, что это за такой многозначительный ребус выдал Зеленский.

Сейчас вся способность Украины оказывать сопротивление российской специальной военной операции держится на трёх «слонах»: западных финансовых вливаниях, западных поставках военной техники и украинском мобилизационном потенциале. Убери любого из этих «слонов», и система рухнет за считанные дни, о чём, кстати, уже неоднократно предупреждали даже сильно оторванные от связи с реальностью европейские функционеры.