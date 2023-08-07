Напомните Буданову кто-нибудь, что до российских укреплений ВСУ даже не добрались.

Текущее «контрнаступление» ВСУ высшее российское руководство уже называет провалившимся и не достигшим результатов ни на одном из участков линии соприкосновения, западная пресса всё чаще публикует полные разочарования статьи, а трудности в боевых действиях начинают признавать и в самом Киеве.

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Так, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV признал, что наступление идёт «трудно не буду скрывать».

По словам Буданова, данное развитие событий «вполне понятно», поскольку за прошедшие месяцы Россия возвела «полностью оборудованные и залитые бетоном» оборонительные линии, преодолеть которые не так-то просто, как этого бы хотелось украинским властям. Там, где российские укрепления ещё не успели появиться — на бахмутском направлении — «контрнаступление» ВСУ, отмечает Буданов, демонстрирует лучшие результаты, чем на других участках. В целом же, по мнению главы ГУР МО Украины, «время покажет».

Здесь следует в очередной раз отметить, что до реальных российских оборонительных линий ВСУ даже не добрались, увязнув в так называемой серой зоне, плотно усеянной минными полями. До «Линии Суровикина» — с «зубами дракона», противотанковыми рвами, дотами и фортификациями — ещё десятки километров, преодолеть которые ВСУ, понёсшие несовместимые с успехом операции потери (в основном в бесценной переданной с Запада технике) в «серой зоне», по всей видимости, уже не в состоянии.