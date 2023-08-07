Военная группировка спутников наращивается. И наращивается активно.

Время от времени в России осуществляются запуски космических аппаратов «в интересах Минобороны». Что это за «интересы» такие, в Минобороны, естественно, не уточняют, но логичнее всего предположить, что речь идёт о навигационных и/или разведывательных спутниках, нехватка которых неоднократно отмечалась в рамках проведения специальной военной операции.

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Как бы то ни было, сегодня одним таким аппаратом «в интересах Минобороны» стало больше: с космодрома «Плесецк» была запущена ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с соответствующей полезной нагрузкой на борту.

В детали Минобороны, будучи одним из самых скрытных российских ведомств, как обычно, не вдаётся.