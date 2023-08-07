Рост по сравнению с 2021 годом — более чем двукратный.

В рамках сегодняшней встречи Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым перед госкорпорацией не только была поставлена задача дополнительно нарастить выпуск современных вооружений, включая танки Т-90М «Прорыв» и дроны-камикадзе «Ланцет», но и была поднята тема производства вертолётов.

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Как нетрудно догадаться, специальная военная операция на Украине, которая переросла в затяжной масштабный конфликт на истощение военных ресурсов коллективного Запада, требует от промышленности максимально возможного масштабирования производства. И оно осуществляется. В частности, входящий в состав «Ростеха» холдинг «Вертолёты России» по итогам прошлого, 2022 года, произвёл 296 вертолётов, что более чем вдвое превосходит результаты 2021 года, в течение которого было выпущено 134 вертолёта.

Глава «Ростеха» отметил, что рост производства в основном связан с увеличением гособоронзаказа. Какова статистика производства вертолётов за семь полных месяцев текущего года, пока неизвестно, но, учитывая тот факт, что промышленность уже адаптировалась к новым реалиям, логично предположить, что статистика будет ещё более впечатляющей, чем по итогам 2022 года.