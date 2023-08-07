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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Ростеха» рассказал, сколько вертолётов было произведено в России в прошлом году
Рост по сравнению с 2021 годом — более чем двукратный.

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В рамках сегодняшней встречи Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым перед госкорпорацией не только была поставлена задача дополнительно нарастить выпуск современных вооружений, включая танки Т-90М «Прорыв» и дроны-камикадзе «Ланцет», но и была поднята тема производства вертолётов.

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Как нетрудно догадаться, специальная военная операция на Украине, которая переросла в затяжной масштабный конфликт на истощение военных ресурсов коллективного Запада, требует от промышленности максимально возможного масштабирования производства. И оно осуществляется. В частности, входящий в состав «Ростеха» холдинг «Вертолёты России» по итогам прошлого, 2022 года, произвёл 296 вертолётов, что более чем вдвое превосходит результаты 2021 года, в течение которого было выпущено 134 вертолёта.

Глава «Ростеха» отметил, что рост производства в основном связан с увеличением гособоронзаказа. Какова статистика производства вертолётов за семь полных месяцев текущего года, пока неизвестно, но, учитывая тот факт, что промышленность уже адаптировалась к новым реалиям, логично предположить, что статистика будет ещё более впечатляющей, чем по итогам 2022 года.

#россия #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс #вертолёты
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Почитай тему, там у всех ноутбучниках были траблы, Хуанг уверял я блоко, что у них траблов не будет. Это был пиз..ш
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Serezhka
17:29
Придёт время и я сменю свою видеокарту на следующее поколение, а ты так и останешься сидеть на тыкве, зато с 20Гб.
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OgoGoLog
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Вот тут я не знаю. Пригожин рядом с Гиркиным сидеть должен,а не по выставкам в Питере чилить.
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Serezhka
17:28
Конечно, ведь последние процессоры от АМД с 3D-кешем не горят.
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fynjy_2005
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alexicon
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fynjy_2005
17:27
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7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
ЧВК Рёдан
17:26
Конечно, ведь у этих стран не было никаких внутренних кризисов, предпосылок к развалу, всё шло идеально, и вот вмешался клятый Запад, и рухнули они как карточный домик)
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