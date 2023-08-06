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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: Ка-52 уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении
Потому что для Ка-52 не важно, как ты замаскирован.

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В современных боевых действиях маскировка, конечно, имеет существенное значение, но в условиях, когда над полем боя круглосуточно жужжат тысячи разведывательных и наблюдательных дронов, выявление замаскированных позиций нередко осуществляется ещё в период их подготовки. По одной из таких выявленных целей сегодня отработал разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» на Запорожском направлении.

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Отметим, что частота работы Ка-52 на линии боевого соприкосновения значительно увеличилась. Связано это в первую очередь с методичным уничтожением средств противовоздушной обороны Украины, благодаря чему авиация может действовать более свободно.

Собственно, на сегодняшний день абсолютное большинство уничтоженной техники ВСУ приходится на совместные усилия артиллерии, боевой авиации, дронов-камикадзе «Ланцет», а также минных полей. Спустя уже два месяца и два дня после начала «контрнаступления» ВСУ боевые действия всё также проходят в так называемой серой зоне — за десятки километров от реальных российских оборонительных линий. Многие западные СМИ уже задаются риторическим вопросом «Украинское контрнаступление проваливается?», тогда как в российской власти это уже давно не вопрос: наступление не проваливается, оно провалилось.

#россия #украина #боевые действия #авиация #военная авиация #ка-52 #ка-52 "аллигатор" #вертолёты
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