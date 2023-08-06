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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ снова обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow
Мост повреждён, пострадавших нет.

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Так уж сложилось, что заседающая в Киеве власть откровенно зарвалась и считает, словно избалованный родителями ребёнок, необходимым оставить за собой последнее слово. Из-за этого ВСУ выпускают бесценные в украинских реалиях ракеты Storm Shadow в качестве ответа на российский ответ на террористические действия Киева. О том, что сегодня эти британские крылатые ракеты были применены украинскими войсками для нанесения ударов по двум мостам — через проливы Тонкий и Чонгар — сообщил врио губернатора Херсконской области Владимир Сальдо.

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Всего, по словам Сальдо, по транспортным артериям было выпущено 12 ракет Storm Shadow. Девять из них удалось перехватить, остальные попали по целям и нанесли некоторые повреждения дорожному полотну Чонгарского моста, движение по которому остановлено и перенаправляется на другие дороги. Мост через пролив Тонкий получил незначительные повреждения, движение по нему планируют восстановить к концу текущего дня.

Дополнительно, добавил врио главы Херсонской области, одна из ракет угодила в здание сельской школы, повредив его. Повезло, что сегодня выходной, и в школе никого не было.

#россия #украина #боевые действия
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