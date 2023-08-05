Способ окончания конфликта только один, и он озвучен ещё 24 февраля 2022 года.

Как и сообщалось несколькими днями ранее, сегодня, 5 августа, в Саудовской Аравии, в городе Джидда, начались «консультации» по вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине, в которых примут участие представители тридцати государств, по большей части Глобального Юга.

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Данные «консультации» являются продолжением встречи по Украине, которая прошла в конце июня в Копенгагене. Многие эксперты небезосновательно полагают, что ключевой задачей данных «консультаций» является не поиск мирного решения сложившегося конфликта, а попытка коллективного Запада перетащить в дипломатическом плане на свою сторону представителей стран Глобального Юга, в идеале — соратников России по группе БРИКС.

Несерьёзность этих «консультаций», из-за чего мы и указываем это слово в кавычках, заключается в том, что Россию — страну, от которой в первую и последнюю очередь зависит окончание этого конфликта — на встречу не пригласили. Что надо делать для окончания этого конфликта, РФ уже неоднократно повторяла: начать с полного прекращения поставок вооружений Украине, из-за которых этот конфликт только затягивается, но абсолютно не меняет свой вектор, обеспечить вечный и неприкосновенный ни под каким предлогом нейтральный статус для Украины, а также признать сложившиеся новые территориальные реалии.

Понятно, что принять российские условия для коллективного Запада после всего того, что позволили себе наговорить и сотворить его функционеры, будет равносильно тотальному разгромному поражению. Поэтому, к сожалению, конфликт будет затягиваться настолько долго, насколько украинский народ будет готов это терпеть. Ну или до смены политических «элит» в США и ЕС. В США, кстати, оппозиционные политики на фоне творящегося бардака с предоставлением Киеву десятков миллиардов необходимых внутри самих Штатов долларов набирают большую популярность.