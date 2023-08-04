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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Отставной генерал ВСУ заявил, что ВС РФ способны за 12 часов дойти до Киева
Новая методичка для украинских СМИ: Киев за 12 часов?

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С военными людьми всегда удобно общаться на тему боевых и военных действий, поскольку они не обязаны поддерживать информационную повестку, приукрашивая свои и преуменьшая чужие результаты. Вот и генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире одного из украинских СМИ заявил, что не стоит недооценивать возможности российской армии.

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Как отметил Кривонос, для ВСУ сейчас возможны худшие варианты развития ситуации, а Зеленский ошибся, оценивая возможности ВС РФ. По словам Кривоноса, при необходимости армия России может дойти до Киева за двенадцать часов.

Зачем России доходить до Киева, впрочем, генерал отмечать не стал. Необходимо понимать, что просто дойти до столицы — это лишь полшага, нужно ещё и создать условия, при которых заседающая в столице власть должна будет капитулировать или как минимум принять все ранее озвученные требования. В начале специальной военной операции до Киева российская армия дошла за полтора дня, но впоследствии добровольно ушла с позиций, выполнив свою часть договора, о чём недавно на встрече с африканскими лидерами заявил президент России Владимир Путин.

Во многом именно отход российских войск от Киева, выданный последним как сказку про «вышибание» ВС РФ за границы страны, придал украинскому политическому руководству ложную уверенность в своих силах, из-за которой в том числе СВО так сильно затянулась.

#россия #украина #боевые действия
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