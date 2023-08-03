Потому что так происходит всегда. СМИ — есть инструмент управления сознанием народных масс.

Неделю назад в Нигере был свергнут считающийся прозападным президент Мохамед Базум, а к власти в стране пришла военная хунта во главе с гвардейским генералом Абдурахманом Тчиани. Последствия военного переворота в Нигере только набирают обороты: западные финансовые институты обрывают контакты с африканским государством, а оно, в свою очередь, запрещает поставки незаменимых для Европы природных ресурсов — того же урана для атомных электростанций.

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Сегодня ситуация получила очередное развитие: в Нигере было запрещено вещание французских СМИ, в частности, телеканала France24 и радиостанции Radio France Internationale, о чём сообщила медиагруппа France Media Monde.

Согласно публикуемым в некоторых «пабликах» в соцсетях сведениям, прерывание вещания сделано по причине того, что, как считают новые власти Нигера, французские СМИ являются инструментом продвижения колониальных интересов, и в принципе не способны непредвзято освещать происходящие сейчас в стране события.