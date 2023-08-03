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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
Нет, ну каков наглец, а?

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Условия, которые поставлены Россией для её возобновления участия в «зерновой сделке», давным-давно озвучены и всем известны, и сначала эти условия необходимо в полном объёме и безо всяких «но» выполнить. Но в ЕС почему-то считают, что добиться результатов можно оказанием давления, к чему глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал сегодня страны G20.

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Как сообщило агентство Франс-Пресс, Боррель отправил послание главам министерств иностранных дел стран-членов G20 с призывом о том, чтобы оказать «поддержку» действиям ЕС, направленным на возобновление Россией участия в «зерновой сделке» и «воздержания» от ударов по украинской сельскохозяйственной инфраструктуре.

Как видим, представители Евросоюза продолжают жить в своём вымышленном мире, и очевидно, что пока в европейских «элитах» не произойдёт их замещение на хотя бы минимально вменяемые, ни о каких делах между ЕС и РФ речи быть не может. Сделка — она на то и сделка, что подразумевает выполнение условий всех её сторон.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #зерновая сделка #g20
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