Нет, ну каков наглец, а?

Условия, которые поставлены Россией для её возобновления участия в «зерновой сделке», давным-давно озвучены и всем известны, и сначала эти условия необходимо в полном объёме и безо всяких «но» выполнить. Но в ЕС почему-то считают, что добиться результатов можно оказанием давления, к чему глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал сегодня страны G20.

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Как сообщило агентство Франс-Пресс, Боррель отправил послание главам министерств иностранных дел стран-членов G20 с призывом о том, чтобы оказать «поддержку» действиям ЕС, направленным на возобновление Россией участия в «зерновой сделке» и «воздержания» от ударов по украинской сельскохозяйственной инфраструктуре.

Как видим, представители Евросоюза продолжают жить в своём вымышленном мире, и очевидно, что пока в европейских «элитах» не произойдёт их замещение на хотя бы минимально вменяемые, ни о каких делах между ЕС и РФ речи быть не может. Сделка — она на то и сделка, что подразумевает выполнение условий всех её сторон.