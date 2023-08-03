Европа сама этого хотела, Европа сама это получила. Вопросы?

Многие страны Евросоюза спокойно себе жили-поживали да добра наживали, принимая традиционно щедрых туристов из России. К сожалению, структура ЕС такова, что входящие в его состав страны теряют огромную часть суверенитета и вынуждены подчиняться решениям руководящего европейского органа, членов которого, кстати, никто не избирает. Как итог, Россия находится под жесточайшими санкциями Евросоюза, а Евросоюз в значительной степени остался без российских денег.

реклама

Наиболее сильный удар получила туристическая отрасль: как передают «Известия» со ссылкой на постоянное представительство РФ при ЕС и Ассоциацию туроператоров России, турпоток из РФ в Европу обвалился на 90 % по сравнению с показателями допандемийного периода.

Согласно проведённому «Известиями» исследованию, российские туристы продолжали посещать Европу даже несмотря на массированный санкционный удар после начала специальной военной операции на Украине. Точкой невозврата, после которого турпоток практически сошёл на нет, стало принятое Евросоюзом решение о прекращении действия соглашения об упрощённом визовом режиме.

При всём этом никакой «оттепели» даже на горизонте не просматривается. Напротив: никем не избранные руководители Евросоюза настаивают на ещё большем закручивании гаек в отношении России и её граждан, продолжая при этом забывать о ключевом для западных «демократий» принципе отсутствия коллективной ответственности народа за действия правительства. Здесь европейские страны со всем, что натворили их политики, можно только поздравить, сделав при этом ехидную улыбку.