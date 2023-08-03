Тише едешь — дальше будешь.

Хотя всё внимание средств массовой информации приковано к так называемому «контрнаступлению» ВСУ, на линии боевого соприкосновения параллельно происходит реальное контрнаступление, и проводит его российская армия на Купянском направлении. Процесс идёт уже несколько недель, и сегодня Минобороны в очередной раз поделилось его результатами.

реклама

Поскольку наступательные действия ВС РФ носят методичный характер — российской армии некуда спешить и не нужно никого ни в чём убеждать, чтобы получить больше оружия — продвижение весьма медленное. За последние сутки, согласно официальной сводке МО РФ, штурмовые отряды Западной группировки войск широким фронтом вели наступательные действия и «заняли более выгодные позиции» в районах Ольшана, Першотравневого и Куземовки.

На данном этапе неочевидным для всех (и это хорошо) является смысл этих наступательных действий. Ясно только одно: специальная военная операция не закончится до тех пор, пока все территории регионов, которые Россия признаёт своими, не будут полностью взяты под контроль ВС РФ.