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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ продолжают методично наступать на Купянском направлении линии боевого соприкосновения
Тише едешь — дальше будешь.

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Хотя всё внимание средств массовой информации приковано к так называемому «контрнаступлению» ВСУ, на линии боевого соприкосновения параллельно происходит реальное контрнаступление, и проводит его российская армия на Купянском направлении. Процесс идёт уже несколько недель, и сегодня Минобороны в очередной раз поделилось его результатами.

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Поскольку наступательные действия ВС РФ носят методичный характер — российской армии некуда спешить и не нужно никого ни в чём убеждать, чтобы получить больше оружия — продвижение весьма медленное. За последние сутки, согласно официальной сводке МО РФ, штурмовые отряды Западной группировки войск широким фронтом вели наступательные действия и «заняли более выгодные позиции» в районах Ольшана, Першотравневого и Куземовки.

На данном этапе неочевидным для всех (и это хорошо) является смысл этих наступательных действий. Ясно только одно: специальная военная операция не закончится до тех пор, пока все территории регионов, которые Россия признаёт своими, не будут полностью взяты под контроль ВС РФ.

#россия #украина #боевые действия
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