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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что «гарантии безопасности» Украине уже готовы дать 12 европейских государств
И что это изменит, интересно?

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Положение, в котором сейчас находится Украина, трудно назвать завидным: на её месте не хотел бы оказаться никто. Перспективы того, что сейчас происходит с Украиной, предельно очевидны, и в глубине души осознаёт это и киевское политическое руководство, поэтому оно всячески надеется на то, что на стороне Киева в конфликт вступит если не НАТО в целом, то хотя бы «коалиция согласных» во главе с Польшей.

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Сейчас Украина вовсю ведёт переговоры о предоставлении ей так называемых гарантий безопасности: на этой неделе должны состояться соответствующие переговоры с США, ну а на сегодняшний день эти самые гарантии уже готовы предоставить 12 европейских государств. По крайней мере, об этом заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

Речь, по словам украинского «лидера», идёт о Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Бельгии, Исландии, Испании, Ирландии, Нидерландах, Румынии, Чехии и Португалии. Какие вообще гарантии кому бы то ни было и в чём бы то ни было могут предоставлять конкретно эти государства, откровенно говоря, непонятно. Ясно одно: ни о какой безопасности Украины без прямого диалога с Россией речи быть не может. А условия, выдвинутые Россией, известны всем и давно. И пока что они ещё выполнимы.

#россия #украина #боевые действия #евросоюз
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