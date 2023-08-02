И таких кадров (только кадров) каждый день по несколько штук.

Вертолёты Ка-52 продолжают ежедневный труд по нейтрализации военного потенциала ВСУ. Кадры работы этих разведывательно-ударных вертолётов появляются каждый день в различных количествах, и сегодня не исключение. На нижеуказанных кадрах можно заметить работу «Аллигатора» с помощью штатной управляемой ракеты по бронемашине ВСУ. Результат при этом ожидаемый и предсказуемый.

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Необходимо отметить, что хоть большая часть потерь в технике ВСУ происходит за счёт поражения ударами артиллерии и наземных противотанковых комплексов, но остальные потери наносятся именно авиацией, а также беспилотными летательными аппаратами. Так что влияние Ка-52 на ход боевых действий переоценить невозможно.

Ка-52 является одним из самых современных военных вертолётов в российских Воздушно-космических силах: эксплуатация данных машин началась в 2011 году.