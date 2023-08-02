И ни конца, ни края этому не видать.

Аббревиатуру СМИ многие не просто так в шутку (в которой, как известно, только доля шутки) расшифровывают как «средства манипуляции информацией». СМИ, особенно те, что когда-то в незапамятные времена считались свободными и демократичными, публикуют то, что им сказано публиковать, переворачивают реальность с ног на голову и следуют политической повестке своих государств. Это вполне естественно, однако тот факт, что в мейнстримовых «медиа» сегодня невозможно увидеть точку зрения, отличную от политически допустимой, заставляет начинать говорить о военной цензуре. Именно так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал условия, в которых сейчас существуют западные СМИ.

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По словам Пескова, западные СМИ получают от своих специальных служб «указиловки», а российские СМИ намеренно «вырубили», чтобы транслировать только одну точку зрения. При этом пресс-секретарь президента считает, что своей антироссийской пропагандой западные СМИ «начали утомлять» своих читателей и зрителей.

Следует помнить, что в интернет-среде большую популярность набирают так называемые альтернативные медиа, которые работают вне политической повестки и стараются добраться до сути происходящих сейчас событий без необходимости угождать политикам.

В России, впрочем, ситуация со средствами массовой информации практически не отличается от того, что происходит на Западе, и об этом не следует забывать. Проще говоря, любые крупные СМИ в любых странах существуют для того, чтобы озвучивать информацию, выгодную конкретным государствам.