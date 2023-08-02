Милости просим, как говорится.

Несколько дней назад МИД Боливии сообщил о том, что страна ещё в июне изъявила желание вступить в группу БРИКС. Сегодня соответствующая нота, уведомляющая о желании государства присоединиться к данному объединению, была передана всем его действующим участникам. Об этом сообщила посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте.

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По мнению руководства Боливии, БРИКС является «подходящей площадкой» для создания многополярного мира, поэтому данная латиноамериканская страна и подала соответствующую заявку на вступление. Вместе с тем стало известно, что президент Боливии Луис Арсе был приглашён на саммит БРИКС, который пройдёт в ЮАР с 22 по 24 августа этого года.

На сегодняшний день число государств, желающих присоединиться к экономическому союзу России, Китая, ЮАР, Бразилии и Индии, перевалило за два десятка. Что касается Боливии, то страна богата металлом XXI века — литием — соединения которого применяются во всех современных аккумуляторах, питающих всё подряд: от телефонов до садовой техники и до электромобилей. Очевидно, что вступление в БРИКС позволит Боливии в упрощённом режиме экономически контактировать с другими членами этой группы, тем самым создавая взаимовыгодное сотрудничества. Проще говоря, то, ради чего и создавалась БРИКС.