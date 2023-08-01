В Евросоюзе считают, что там небезопасно. А в Евросоюзе, стало быть, безопасно.

Революции и государственные перевороты не просто так входят в перечень обстоятельств непреодолимой силы: прогнозировать развитие ситуации после смены правительства государства практически невозможно, поэтому необходимо делать всё возможное, чтобы минимизировать риски. Вот Евросоюз и решил их минимизировать: сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о принятом решении об эвакуации граждан ЕС из Нигера, в котором на прошлой неделе произошёл военный переворот.

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Согласно комментарию Борреля, все граждане Евросоюза будут эвакуированы, останутся только члены делегации Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи.

Напоминаем, что в результате военного переворота в Нигере был свергнут прозападный президент Мохамед Базум, а на место избранного правительства пришла военная хунта во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Представители коллективного Запада, следуя двойным стандартам, уже осудили эту антиконституционную смену власти в Нигере и призвали немедленно освободить легитимного президента и восстановить его в должности. Сейчас в Африке имеется риск возникновения ещё одной крайне горячей точки, поскольку Нигер является слишком уж лакомым кусочком для стран Запада, и этот кусочек стремительно ускользает из его рук.