Ощущается какая-то непоследовательность.

На Украине под предлогом вооружённого конфликта продолжается усиленная борьба с историей и здравым смыслом: с утроенной силой демонтируются памятники, хоть как-то связывающие Украину с российским/советским прошлым, переименовываются улицы, проспекты, станции метро, уничтожается «пророссийская» (просоветская) символика. Недавно украинские власти посягнули, казалось бы, на святое — на монумент «Родина-мать», с которого начали демонтировать герб СССР, дабы впоследствии заменить его на украинский «трезубец».

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И вот, сегодня процесс снятия со щита «Родины-матери» герба в виде обрамлённого колосьями серпа и молота был завершён. Соответствующими кадрами поделилось издание «Страна.ua». Особенно антиутопично выглядит кружащий вокруг монумента рой беспилотников, снимающих это «историческое событие» на видео.

К сожалению, декоммунизация-десоветизация-дерусификация на Украине непоследовательна. Если украинские власти желают реального отречения от своей истории, то следует закрыть по всей стране все электростанции, системы водозабора и водоподготовки, канализации, метро, а также выселить людей из зданий, построенных при советской власти. Не говоря уже о возвращении «исконным владельцам» территорий, присоединённых к Украинской ССР в советское время. Но, как мы понимаем, переписывание истории всегда идёт в тех аспектах, в которых выгодно правящей верхушке. Остаться без электричества, инфраструктуры и территорий — невыгодно. А монументы и памятники сдачи не дадут.