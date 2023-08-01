Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
С монумента «Родина-мать» в Киеве демонтировали герб СССР
Ощущается какая-то непоследовательность.

реклама

На Украине под предлогом вооружённого конфликта продолжается усиленная борьба с историей и здравым смыслом: с утроенной силой демонтируются памятники, хоть как-то связывающие Украину с российским/советским прошлым, переименовываются улицы, проспекты, станции метро, уничтожается «пророссийская» (просоветская) символика. Недавно украинские власти посягнули, казалось бы, на святое — на монумент «Родина-мать», с которого начали демонтировать герб СССР, дабы впоследствии заменить его на украинский «трезубец».

реклама

И вот, сегодня процесс снятия со щита «Родины-матери» герба в виде обрамлённого колосьями серпа и молота был завершён. Соответствующими кадрами поделилось издание «Страна.ua». Особенно антиутопично выглядит кружащий вокруг монумента рой беспилотников, снимающих это «историческое событие» на видео.

К сожалению, декоммунизация-десоветизация-дерусификация на Украине непоследовательна. Если украинские власти желают реального отречения от своей истории, то следует закрыть по всей стране все электростанции, системы водозабора и водоподготовки, канализации, метро, а также выселить людей из зданий, построенных при советской власти. Не говоря уже о возвращении «исконным владельцам» территорий, присоединённых к Украинской ССР в советское время. Но, как мы понимаем, переписывание истории всегда идёт в тех аспектах, в которых выгодно правящей верхушке. Остаться без электричества, инфраструктуры и территорий — невыгодно. А монументы и памятники сдачи не дадут.

#украина #психиатрия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Комбат ВСУ считает, что конфликт продлится ещё пять лет
Глава ЛДПР считает, что беспилотники по Москве запускает действующая в РФ украинская агентурная сеть
В немецкой прессе неудачи «контрнаступления» ВСУ связали с «линией Суровикина»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
63
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
17
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
7
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
46
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
12
Как правильно наносить термопасту на процессор
17
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
166
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
15

Сейчас обсуждают

Vorvort
17:49
Цитата: "А вот с RT 7900XTX уже сливает 4080 до 40% фпс". RTX сама по себе провальная технология, в статье я это обосновал. Но даже если сравнивать карты с RT то 4080, по тестам TPU, быстрее всего на...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
32Влад32
17:49
То ли еще будет.
В качестве эксперимента 2150 супермаркетов в Германии увеличили цены на продукты почти в два раза
Евгений Сом
17:49
как раз наоборот https://www.youtube.com/watch?v=4eHBSPNCtGo
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
32Влад32
17:48
Через пять лет на Украине просто не останется здорового мужского населения. Хотя, скорее всего намного раньше.
Комбат ВСУ считает, что конфликт продлится ещё пять лет
Имя
17:47
"ты мой не дрыгайся" хе
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
32Влад32
17:46
И что? Ракеты не снаряды, могут менять направление полета.
Российский Искандер или Украинское ПВО: какая ракета прилетела в жилой дом в городе Кривой рог
32Влад32
17:44
Очередной штатовский ублюдок.
Кто такой Джейк Салливан, советник по нацбезопасности США и политик, курирующий киевский режим
Сергей Бобряшов
17:41
это из тех, что не сбиты только 10% с царапинами?
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
Vorvort
17:41
За последние 6 лет у Nvidia проблем с игровым софтом в разы больше. А убогая панель Nvidia уже стала притчей во языцах.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
32Влад32
17:39
С чем боролись, на то и напоролись.
Франция планирует эвакуировать из Нигера более сотни своих граждан и столько же других европейцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем