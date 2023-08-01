Вас что, коллективный Запад всерьёз собрался ещё пять лет полностью финансировать?

Военные люди, по какую сторону линии боевого соприкосновения они не находились, привыкли говорить прямо и не заниматься шапкозакидательством. Вот и один из комбатов ВСУ Дмитрий Кухарчук не выдержал и решил выдать, как это модно нынче выражаться, «базу».

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По словам Кухарчука, текущий конфликт, скорее всего, затянется, причём, по его личному мнению, на пять лет. Комбата ВСУ, как он выразился, «тошнит» от того, как киевские власти и прикормленные ими «блогеры» занимаются победными бравадами, не понимая, что за успехами стоит самая настоящая мясорубка. Командир считает необходимым перевод всей украинской экономики на военные рельсы, а также объявление в стране тотальной мобилизации.

Здесь необходимо отметить, что в России такие горе-деятели из числа как реальных, так и квазивоенных, тоже присутствуют. В обоих случаях предлагающие радикальные методы люди либо по незнанию, либо намеренно не упоминают, что осуществить их «хотелки» невозможно. В случае с Украиной необходимо понимать, что вся её обороноспособность на сегодняшний день полностью зависит от доброй воли коллективного Запада, обеспечивающего украинское государство деньгами на банальное функционирование и выплату того же жалования военным, не говоря уже о снабжении ВСУ военной техникой и боеприпасами. Своего на Украине не осталось практически ничего, и это обстоятельство всегда необходимо держать в уме, разглагольствуя о затягивании конфликта: собирается ли коллективный Запад, у которого и без того накапливаются неразрешимые экономические проблемы, финансировать Украину ещё пять лет?