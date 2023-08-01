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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Чёрном море
Провалы на линии боевого соприкосновения опять «компенсируются» медийными ударами.

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Последнее время украинское военно-политическое руководство, прекрасно разумом понимая реалии на поле боя и то, какое будущее ждёт Украину, поистине сорвалось с цепи в плане попыток осуществления террористических актов, дабы хотя бы в медийном плане перебить вал негативных для себя новостей. Террористические удары по Москве, Донецку, приграничным населённым пунктам — всё это за последние пару недель стало гораздо чаще всплывать в новостных лентах. Не так давно в Киеве пообещали, что будут воспринимать российские корабли в Чёрном море как военные цели, и вот, похоже, попытка реализации этой безумной по своей сути идеи началась.

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Как сообщило сегодня Минобороны России, ночью 1 августа с украинской стороны была предпринята попытка террористической атаки на российские гражданские транспортные суда, следовавшие по курсу к проливу Босфор. В атаке принимали участие три безэкипажных катера, и лишь благодаря тому, что в этот неспокойный период гражданские суда сопровождаются кораблями ВМФ России, трагедии удалось избежать: все надводные беспилотники были уничтожены штатным огнём вооружений кораблей.

На данный момент главный вопрос заключается в том, почему у Украины после недели массированных ракетных ударов по портовой инфраструктуре ещё остались безэкипажные катера и возможность их запускать. В целом же поведение киевских властей всё больше вынуждает Россию осуществлять в воспитательных целях сокрушительные ответные удары, и в чём здесь логика с точки зрения Киева — непонятно.

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dimkahon
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Аргументы есть? Есть записи моих геймплеев? Или у тебя такой же комп? Хотя кому я это пишу, тебе стряхнуть надо сперва.
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Артём Николаев
14:47
Поэтому Нвидия делает физику, G-Sync, DX12 лучи, тензорные ядра и теперь DLSS 3.0. И зарабатывает. А АМД со всякими FreeSync, OpenGL и Вулканами постоянно хочет в открытость и каждый раз проигрывает. ...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Китя.
14:46
Это демка хуанга. в реале с мылом графа убогая. до блювалы. а в нативе 4090 в 4К не тянет будь честен и откровенен.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
14:46
Покажи скрин твоего Radeon Software. Там где настройка частоты и вольтажа.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Китя.
14:43
Скоро 5090 выйдет с DLSS 4 и фанаты будут рвать горло типа DLSS 3 фигня. а вот DLSS 4 это новое мыло и оно крутое.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Winssy
14:41
Просто у Нвидиа карты лучше, вот и весть секрет.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Артём Николаев
14:41
Собственно, так было всегда. Только HD 7970 была быстрее GTX 580, но красная корпорация добра сразу же перестала быть таковой и поставила и ценник выше конкурента.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Ne Mo
14:41
Спасибо за лайфак! Помогло)
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cibershot
14:40
Крутил я все настройки, ничего не меняется. Частоты так же скачут
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