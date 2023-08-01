Провалы на линии боевого соприкосновения опять «компенсируются» медийными ударами.

Последнее время украинское военно-политическое руководство, прекрасно разумом понимая реалии на поле боя и то, какое будущее ждёт Украину, поистине сорвалось с цепи в плане попыток осуществления террористических актов, дабы хотя бы в медийном плане перебить вал негативных для себя новостей. Террористические удары по Москве, Донецку, приграничным населённым пунктам — всё это за последние пару недель стало гораздо чаще всплывать в новостных лентах. Не так давно в Киеве пообещали, что будут воспринимать российские корабли в Чёрном море как военные цели, и вот, похоже, попытка реализации этой безумной по своей сути идеи началась.

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Как сообщило сегодня Минобороны России, ночью 1 августа с украинской стороны была предпринята попытка террористической атаки на российские гражданские транспортные суда, следовавшие по курсу к проливу Босфор. В атаке принимали участие три безэкипажных катера, и лишь благодаря тому, что в этот неспокойный период гражданские суда сопровождаются кораблями ВМФ России, трагедии удалось избежать: все надводные беспилотники были уничтожены штатным огнём вооружений кораблей.

На данный момент главный вопрос заключается в том, почему у Украины после недели массированных ракетных ударов по портовой инфраструктуре ещё остались безэкипажные катера и возможность их запускать. В целом же поведение киевских властей всё больше вынуждает Россию осуществлять в воспитательных целях сокрушительные ответные удары, и в чём здесь логика с точки зрения Киева — непонятно.