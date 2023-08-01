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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме признали низкий темп наступления ВСУ
0 BPM — это тоже своего рода темп.

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Привыкшие рассматривать конфликты посредством разглядывания карт контроля над территориями с той или иной стороны западные СМИ неизбежно должны были начать задавать своему политическому руководству массу неприятных вопросов. Например: как так вышло, что только США снабдили Украину только оружием на несколько десятков миллиардов долларов, не говоря уже про прямое финансирование всей украинской государственной машины, а изменения на карте если и есть, то в пользу России?

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В общем, в беседе с журналистом телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что украинское «контрнаступление» продвигается медленно. Как отметил Кирби, украинские войска ничего не скрывают и первыми говорят о том, что продвигаются не так стремительно, как того бы хотели.

Ключевой проблемой, стоящей на пути ВСУ, Кирби считает российские укрепления, минные поля и беспрестанный артиллерийский огонь, в результате чего наступление преобразуется «в кропотливый труд».

Важно отметить, что хоть Кирби и упоминает российские укрепления, но на самом деле ВСУ не добрались даже до первой линии этих укреплений. Боевые действия сейчас ведутся в так называемой серой зоне — от нескольких километров до нескольких десятков километров от первых укреплений, прозванных в народе «Линией Суровикина».

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