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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине всё же появится сервисный центр по обслуживанию БПЛА Bayraktar
Интересно, как они себе представляют сей процесс?

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Если вам ещё недостаточно доказательств того, что мир потерял связь с реальностью и перевернулся вверх дном, то Минобороны Украины решило предоставить ещё одно. О том, что Киев намеревается построить завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины, разговоры ведутся ещё с прошлого года, и вот, сегодня пресс-служба украинского оборонного ведомства сообщила о том, что соответствующий договор был заключён.

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В рамки договора укладывается возведение сервисного центра, на котором будет производиться ремонт и обслуживание «Байрактаров». Согласно комментарию Минобороны Украины, создание этого центра «поможет приблизить нашу победу» и «станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины».

Во всём этом прекрасном плане отсутствует одна критически важная переменная: а как Россия отреагирует на возведение этого сервисного центра? Возникает ощущение, что на Украине свято верят в то, что этот центр не будет уничтожен российским ударом сразу после того, как туда завезут оборудование и детали (потому что бить по котловану и пустым стенам смысла нет).

Что же до беспилотников «Байрактар», то о них ничего не слышно ещё с весны прошлого года. Причина простая: в условиях наличия мощнейшей эшелонированной ПВО подобные беспилотники полностью бесполезны, а весь переданный Украине «флот» этих «Байрактаров» был спущен с небес на землю. Да, в виде фрагментов различного размера, но всё же.

#украина #турция #bayraktar #baykar
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