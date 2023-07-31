Франция неожиданно попала под санкции.

Как сообщает британская вещательная корпорация (BBC), власти, установившие контроль над Нигером в результате военного переворота, прекратили поставки во Францию золота и, что самое важное, урана. Последний применяется в качестве топлива на французских атомных электростанциях, и Нигер является одним из его ключевых производителей. Данное решение новых властей Нигера является ответом на приостановку сотрудничества Франции с данным африканским государством по итогам военного переворота.

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Необходимо отметить, что на уране нигерского происхождения работают не только французские, но и многие другие европейские атомные электростанции, поэтому на данном этапе невозможно точно сказать, сколь серьёзный ущерб европейская энергетика понесёт от этих контрмер Нигера.

Как бы то ни было, без топлива атомные станции в любом случае не останутся: в мире уран добывается не только в Нигере, и максимум, что ждёт французскую энергетику — это повышение её себестоимости. Что, конечно, неприятно, а, учитывая, что нынешняя европейская экономика и так уже пребывает не в лучшем состоянии по причине утраты доступных энергоресурсов, может ещё сильнее ударить по конкурентоспособности товаров европейского производства.