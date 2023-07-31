Спойлер: условия пока нереальные.

С недавних пор Беларусь размещает на своей территории российское ядерное оружие. Данное действие выполняет сразу две задачи: является ответом на агрессивную политику НАТО в целом и США в частности в отношении России, а также вынуждает некоторых наиболее утративших связь с реальностью европейских государств — не будем показывать пальцем на Польшу — сто тысяч раз подумать, прежде чем в очередной раз фантазировать о «возвращении» своих «восточных Кресов».

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Сегодня директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе со СМИ уточнил, при каком условии возможен вывод российского ядерного оружия из Беларуси. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что на сегодняшний день это условие абсолютно фантастическое, тем самым подразумевающее, что ядерное оружие в Беларуси всерьёз и надолго.

По словам господина Полищука, вывод российского тактического ядерного оружия будет возможен только в случае полного отказа США и НАТО от «деструктивного курса» в отношении России, а также после вывода всего американского ядерного оружия из Европы вкупе с ликвидацией соответствующей инфраструктуры.