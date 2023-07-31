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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили об отсутствии планов повышения уровня террористической угрозы в Москве
От его повышения, справедливости ради, завезённых в Подмосковье беспилотников меньше не станет.

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О том, каким образом украинские беспилотные летательные аппараты вообще попадают на территорию столичного региона, внятного официального объяснения до сих пор нет. Наиболее жизнеспособная из выдвигаемых версий звучит так: БПЛА уже давно в разобранном виде завезены в Подмосковье, откуда и запускаются в направлении Москвы. Вчера произошёл очередной инцидент с террористическим актом с беспилотником в столице: в результате его подавления системами радиоэлектронной борьбы БПЛА врезался в одну из высоток комплекса «Москва-Сити», нанеся небольшие повреждения фасаду.

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Частота, с которой по столичному региону прилетают дроны, у некоторых вызывает желание повысить в Москве уровень террористической угрозы. В Кремле, впрочем, о подобных планах не знают. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ему неизвестно о том, рассматривается ли вопрос изменения уровня террористической угрозы в столице.

Следует отметить, что от повышения уровня террористической угрозы сама угроза никуда не денется. Если мы имеем дело с наиболее расхожей версией происходящего, то условные «гаражи», где диверсанты или по какой-то причине сочувствующие Украине граждане РФ могут собирать БПЛА для совершения терактов, могут находиться в любой точке Московской области. Как их выявлять, не внедряя систему всеобщего доносительства, которая наоборот только перегрузит работу правоохранительных органов, вопрос совсем непраздный.

#россия #украина #боевые действия
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