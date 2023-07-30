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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ рассказали, что Россия готовится полностью заглушить работу Starlink на Украине
А другой связи-то и нет.

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Уничтожение линий связи — одна из первоочередных задач в рамках масштабного вооружённого конфликта: войска, оставшиеся без управления, войсками более не являются. В вооружённых силах Украины, согласно ещё прошлогодним комментариям Илона Маска, остался только один рабочий инструмент связи — Starlink — но даже его «Россия пытается уничтожить». По всей видимости, данный процесс вышел на серьёзный уровень, и о том, что в распоряжении России появилась технология полного глушения сигналов Starlink, сообщил один из офицеров БПЛА-роты ВСУ под позывным «Мадьяр».

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По словам офицера, Starlink с этой технологией глушится «в ноль», и последствия от этого для ВСУ могут быть очень тяжёлыми.

Терминалы Starlink были переданы компанией SpaceX украинской армии в качестве нелетальной помощи. В прошлом году руководитель SpaceX Илон Маск вознамерился было посетовать на то, что обеспечение работы Starlink на Украине влетает компании в огромные деньги, и что оплачивать этот банкет следует американскому министерству обороны, но из Пентагона очень быстро объяснили Маску, что он не прав. Учитывая, что без поддержки американского государства Маск бы не имел даже толики того влияния, которое имеет сейчас, аргументы Пентагона выглядели для бизнесмена убедительными.

#россия #украина #боевые действия #spacex #интернет #starlink #спутниковый интернет
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